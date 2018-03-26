В среду в Украине снова похолодает и пройдет мокрый снег

Ночью 28 марта почти по всей стране ожидается минусовая температура.

В среду в Украину вернется снег / УНИАН

В среду, 28 марта, в Украину вернется похолдоання и мокрый снег.

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Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко,

"Внимательно. В среду ожидается кратковременное похолодание и мокрый снег. Но уже в дальнейшем - никаких минусов даже ночью", - пишет она.

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в среду мокрый снег пройдет местами на западе и севере Украины. Ночью почти по всей стране ожидается минусовая температура.

Напомним, на этой неделе в Украине потеплеет, во вторник-четверг ожидаются осадки.