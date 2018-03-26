Погода на неделю: в Украину наконец придет настоящая весна (карта)
В субботу местами потеплеет до +18°
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине потеплеет, во вторник-четверг ожидаются осадки.
В Украине сегодня потеплеет, практически без осадков (карта)
В понедельник в Украине практически без осадков. На севере до +6°, в центре и на западе до +9°. На востоке столбик термометра поднимется до +7°, на юге до +12°.
Во вторник, 27 марта, в Украине пройдут дожди и мокрый снег. На юге до +14°.
В среду, 28 марта, местами ожидаются осадки. Теплее всего будет на юге - до +10°. В остальных регионах до +9°.
В четверг местми пройдут дожди и снег. Ночью по стране -3°…+4°, днем на западе до +13°.
В пятницу практически без осадков. На западе и юге до +14°, в остальных регионах +5°...+12°.
31 марта и 1 апреля в Украине без осадков, ожидается потепление. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до +1°, на остальной территории +3°…+7°. Днем температура по стране +7°...+18°. В воскресенье ночью на севере до +1°, днем в Украине от +7° до +15°.
Народный прогноз
26 марта. Галки собираются гурьбой под вечер и кричат — к ясной погоде. Тетерев сидит на березе, нахохлившись, — к ненастью. Мыши полевые уходят из поймы реки — к сильному половодью, вода поднимется выше обычного. 27 марта - если кричат галки, а дятел долбит по дереву, то погода будет солнечной.
28 марта отмечается как день лесного Ухаживания. В этот день приняно ходить в лес и благодарить его за то, что он дает людям грибы и ягоды. Увидел скворца — весна у крыльца. Чайка прилетела — скоро лед пойдет.
29 марта кошка, которая точит когти, говорит о похолодании. Снег тает одновременно с северной и южной сторон муравейника — лето будет необыкновенно жаркое и долгое. Если лед сходит быстро — к хорошему году. 30 марта, если собака завыла, нужно обратить внимание на ее хвост. Опущенный хвост - к плохой погоде, поднятый вверх - к потеплению.
31 марта - если в этот день зацвела мать-и-мачеха, значит, лето будет теплым. 1 апреля - Хризанфа и Дарьи мучеников. Если Хризанф погожий — будет и год хороший.
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Погода в Украине
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Винница+5°... 0°
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Днепропетровск+4°... -1°
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Донецк+6°... -3°
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Житомир+9°... -2°
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Запорожье+7°... 0°
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Ивано-Франковск+7°... -7°
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Киев+6°... -1°
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Кировоград+4°... 0°
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Луганск+7°... -4°
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Луцк+9°... -1°
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Львов+8°... 0°
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Николаев+7°... +3°
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Одесса+5°... +1°
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Полтава+3°... -2°
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Ровно+8°... -2°
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Симферополь+13°... +7°
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Сумы+3°... -6°
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Тернополь+5°... -2°
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Харьков+3°... -7°
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Херсон+9°... +4°
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Хмельницкий+7°... -3°
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Черкассы+6°... 0°
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Чернигов+5°... -4°
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Черновцы+5°... -4°