Погода на неделю: в Украину наконец придет настоящая весна (карта)

В субботу местами потеплеет до +18°

На этой неделе в Украине потеплеет / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине потеплеет, во вторник-четверг ожидаются осадки.

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В понедельник в Украине практически без осадков. На севере до +6°, в центре и на западе до +9°. На востоке столбик термометра поднимется до +7°, на юге до +12°.

Прогноз на 26 марта / УНИАН

Во вторник, 27 марта, в Украине пройдут дожди и мокрый снег. На юге до +14°.

Прогноз на 27 марта / УНИАН

В среду, 28 марта, местами ожидаются осадки. Теплее всего будет на юге - до +10°. В остальных регионах до +9°.

Прогноз на 28 марта / УНИАН

В четверг местми пройдут дожди и снег. Ночью по стране -3°…+4°, днем на западе до +13°.

Прогноз на 29 марта / УНИАН

В пятницу практически без осадков. На западе и юге до +14°, в остальных регионах +5°...+12°.

Прогноз на 30 марта / УНИАН

31 марта и 1 апреля в Украине без осадков, ожидается потепление. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до +1°, на остальной территории +3°…+7°. Днем температура по стране +7°...+18°. В воскресенье ночью на севере до +1°, днем в Украине от +7° до +15°.

Прогноз на 31 марта / УНИАН

Прогноз на 1 апреля / УНИАН

Народный прогноз

26 марта. Галки собираются гурьбой под вечер и кричат — к ясной погоде. Тетерев сидит на березе, нахохлившись, — к ненастью. Мыши полевые уходят из поймы реки — к сильному половодью, вода поднимется выше обычного. 27 марта - если кричат галки, а дятел долбит по дереву, то погода будет солнечной.

28 марта отмечается как день лесного Ухаживания. В этот день приняно ходить в лес и благодарить его за то, что он дает людям грибы и ягоды. Увидел скворца — весна у крыльца. Чайка прилетела — скоро лед пойдет.

29 марта кошка, которая точит когти, говорит о похолодании. Снег тает одновременно с северной и южной сторон муравейника — лето будет необыкновенно жаркое и долгое. Если лед сходит быстро — к хорошему году. 30 марта, если собака завыла, нужно обратить внимание на ее хвост. Опущенный хвост - к плохой погоде, поднятый вверх - к потеплению.

31 марта - если в этот день зацвела мать-и-мачеха, значит, лето будет теплым. 1 апреля - Хризанфа и Дарьи мучеников. Если Хризанф погожий — будет и год хороший.

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