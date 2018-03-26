В Японии произошло мощное землетрясение
10:34, 26 марта 2018
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Угрозы цунами нет.
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло 25 марта в акватории японского острова Хатидзе.
Жертвами землетрясения в Папуа-Новой Гвинее стали 18 человек
Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.
Эпицентр землетрясения находился к востоку от острова Хатидзе, относящегося к группе островов Идзу. Гипоцентр залегал на глубине 40 км. Угрозы цунами нет.
Напомним, 23 марта в американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 4,7.
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