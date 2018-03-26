Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины

09:43, 26 марта 2018
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Возле города Вилково возможно затоплению незаселенных участков.

На реках Украины ожидается ослабление ледостава / УНИАН
На реках Украины ожидается ослабление ледостава / УНИАН

В ближайшие дни на реках и водохранилищах Украины ожидается постепенное ослабление ледостава.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Так, 26 марта на украинском участке Дуная возле u. Вилково (Одесская обл.) ожидаются колебания уровня воды в пределах 160-170 см над нулем поста (превышение отметки затопления пониженных незаселенных участков города).

С 27 марта на днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища, где ледовые явления отсутствуют) ожидается начало разрушения льда.

Напомним, 26 марта в Украине практически без осадков, на юге до +12°.

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