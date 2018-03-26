В Киеве сегодня будет солнечно, днем до +5°

08:30, 26 марта 2018
15

Вечером в столице похолодает до +2°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 26 марта, в Киеве без осадков, температура до +5°.

В Кировоградской области спасатели освободили четыре автомобиля из снежных заносов

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +5°, вечером - до +2°. Ветер южный, до 3,0 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:55, а зайдет в 18:15.

Как сообщал УНИАН, 26 марта в Украине практически без осадков, на юге до +6°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Читайте также
В Киеве сегодня будет солнечно, днем до +5° В Киеве сегодня будет солнечно, днем до +5°
В Украине сегодня потеплеет, практически без осадков (карта) В Украине сегодня потеплеет, практически без осадков (карта)
26 марта дожди и солнце разделят Украину 26 марта дожди и солнце разделят Украину
В Одесской области Дунай вышел из берегов, в опасности оказались жители прибрежной зоны Вилково В Одесской области Дунай вышел из берегов, в опасности оказались жители прибрежной зоны Вилково
Весна пришла: сегодня в Украине солнечная погода, температура до +5° Весна пришла: сегодня в Украине солнечная погода, температура до +5°
В Кировоградской области спасатели освободили четыре автомобиля из снежных заносов В Кировоградской области спасатели освободили четыре автомобиля из снежных заносов
Шторм на северо-востоке США: три человека погибли, 100 тысяч домов остались без электричества Шторм на северо-востоке США: три человека погибли, 100 тысяч домов остались без электричества

Погода в Украине

Виргиния, США
- 2 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
57 %
768 мм
3.7 м/с
2 %
Лента новостей