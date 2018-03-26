В Киеве сегодня будет солнечно, днем до +5°

Вечером в столице похолодает до +2°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 26 марта, в Киеве без осадков, температура до +5°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +5°, вечером - до +2°. Ветер южный, до 3,0 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:55, а зайдет в 18:15.

Как сообщал УНИАН, 26 марта в Украине практически без осадков, на юге до +6°.

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