В Украине сегодня потеплеет, практически без осадков (карта)

08:11, 26 марта 2018
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Местами до +12°.

В Украине сегодня потеплеет / УНИАН
В Украине сегодня потеплеет / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 26 марта в Украине практически без осадков, на юге до +12°.

В Кировоградской области спасатели освободили четыре автомобиля из снежных заносов

На востоке без осадков, температура до +8°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +12°.

На западе Украины без осадков. Температура до +10°.

В северных областях солнечно. Температура до +5°. В центре без осадков, температура до +6°.

Прогноз на 26 марта / УНИАН
Прогноз на 26 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, если 26 марта галки собираются гурьбой под вечер и кричат — к ясной погоде. Тетерев сидит на березе, нахохлившись, — к ненастью. Мыши полевые уходят из поймы реки — к сильному половодью, вода поднимется выше обычного.

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