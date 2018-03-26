В Украине сегодня потеплеет, практически без осадков (карта)

Местами до +12°.

В Украине сегодня потеплеет / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 26 марта в Украине практически без осадков, на юге до +12°.

Читайте также В Кировоградской области спасатели освободили четыре автомобиля из снежных заносов

На востоке без осадков, температура до +8°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +12°.

На западе Украины без осадков. Температура до +10°.

В северных областях солнечно. Температура до +5°. В центре без осадков, температура до +6°.

Прогноз на 26 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, если 26 марта галки собираются гурьбой под вечер и кричат — к ясной погоде. Тетерев сидит на березе, нахохлившись, — к ненастью. Мыши полевые уходят из поймы реки — к сильному половодью, вода поднимется выше обычного.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.