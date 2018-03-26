В Украине сегодня потеплеет, практически без осадков (карта)
08:11, 26 марта 2018
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Местами до +12°.
Согласно данным Погода УНИАН, 26 марта в Украине практически без осадков, на юге до +12°.
В Кировоградской области спасатели освободили четыре автомобиля из снежных заносов
На востоке без осадков, температура до +8°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +12°.
На западе Украины без осадков. Температура до +10°.
В северных областях солнечно. Температура до +5°. В центре без осадков, температура до +6°.
Согласно народному прогнозу, если 26 марта галки собираются гурьбой под вечер и кричат — к ясной погоде. Тетерев сидит на березе, нахохлившись, — к ненастью. Мыши полевые уходят из поймы реки — к сильному половодью, вода поднимется выше обычного.
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Погода в Украине
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Винница+5°... 0°
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Днепропетровск+4°... -1°
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Донецк+6°... -3°
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Житомир+9°... -2°
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Запорожье+6°... 0°
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Ивано-Франковск+7°... -6°
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Киев+6°... -1°
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Кировоград+4°... 0°
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Луганск+7°... -4°
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Луцк+9°... -1°
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Львов+9°... -1°
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Николаев+7°... +3°
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Одесса+5°... +1°
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Полтава+3°... -2°
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Ровно+9°... -2°
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Симферополь+12°... +7°
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Сумы+3°... -6°
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Тернополь+6°... -2°
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Харьков+2°... -7°
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Херсон+9°... +4°
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Хмельницкий+6°... -2°
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Черкассы+6°... 0°
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Чернигов+5°... -4°
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Черновцы+6°... -1°
Виргиния, США
- 1 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: -1 °
Влажность: 56 %
Давление: 767 мм
Ветер: 3.7 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 07:04
Закат 19:27
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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