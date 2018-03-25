26 марта дожди и солнце разделят Украину
Средняя дневная температура воздуха составит +3+11 градусов.
Погода в понедельник, 26 марта, в Украине будет по-весеннему тепло. Правда, пока в ряде областей будет светить солнце, в части регионов будет мрачно и будут лить дожди.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Так, солнечной и сухой погода будет почти во всех областях Западной Украины: на Закарпатье, Ивано-Франковщине, Львовщине, Тернопольщине, Ровенщине и Волыни. При этом будут дожди в Хмельницкой и Винницкой областях.
Средняя дневная температура воздуха составит +3+11 градусов.
Погода на выходные: в большинстве областей Украины будет холодно и без осадков (карта)
На остальной территории Украины, которую порадует весеннее солнце. Ясной погоды в понедельник также стоит ожидать на Житомирщине, Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине и Донетчине.
В то же время 26 марта в центре и на юге Украины будут лить дожди. Так, мокро будет на Черкащине, Полтавщине, Днепропетровщине, Кировоградщине, Запорожье, Николаевщине, Херсонщине, Одесщине и в Крыму.
Средняя температура днем в центре Украины составит +2+8 градусов, а на юге– +3+12 градусов.
Прогноз погоды понедельник, 26 марта, в городах Украины:
Ужгород – +9...+11
Львов – +7...+9
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +5...+7
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +5...+7
Луцк – +7...+9
Ровно – +7...+9
Житомир – +6...+8
Винница – +4...+6
Одесса – +3...+5
Николаев – +6...+8
Херсон – +8...+10
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – +4...+6
Чернигов – +2...+4
Суммы – 0...+2
Полтава – +2...+4
Днепр – +5...+7
Запорожье – +6...+8
Донецк – +5...+7
Луганск – +4...+6
Харьков – +1...+3
Киев – +4...+6
Погода в Украине
-
Винница+5°... -3°
-
Днепропетровск+4°... -9°
-
Донецк+3°... -6°
-
Житомир+7°... -3°
-
Запорожье+3°... -5°
-
Ивано-Франковск+5°... -8°
-
Киев+7°... -3°
-
Кировоград+4°... -7°
-
Луганск+4°... -6°
-
Луцк+8°... -4°
-
Львов+7°... -4°
-
Николаев+5°... -5°
-
Одесса+3°... -7°
-
Полтава+3°... -6°
-
Ровно+7°... -5°
-
Симферополь+7°... -2°
-
Сумы+4°... -7°
-
Тернополь+5°... -5°
-
Харьков+3°... -9°
-
Херсон+6°... -3°
-
Хмельницкий+6°... -3°
-
Черкассы+5°... -5°
-
Чернигов+7°... -5°
-
Черновцы+4°... -5°