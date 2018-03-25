В Грузии на горнолыжном курорте выпал красный снег (фото)

16:13, 25 марта 2018
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Осадки с пылью прошли и в Тбилиси.

Оранжевый снег выпал на горнолыжном курорте Годердзи / фото Facebook.com/GoderdziResorts
Оранжевый снег выпал на горнолыжном курорте Годердзи / фото Facebook.com/GoderdziResorts

Песчаная буря из Северной Африки достигла Грузии. На горнолыжном курорте Годергези в высокогорной Аджарии отдыхающие катаются по красному снегу.

Кадры с последствиями этого природного явления курорт разместил в Facebook.

Синоптики рассказывают, что мелкая пыль не обязательно выпадает вместе с осадками и окрашивает снег.

На горнолыжном курорте выпал красный снег / фото Facebook.com/GoderdziResorts
На горнолыжном курорте выпал красный снег / фото Facebook.com/GoderdziResorts

Осадки с пылью прошли и в Тбилиси.

Кроме того пыль ещё и остаётся в воздухе — небо над многими регионами Грузии затянуто жёлтой дымкой.

Ранее УНИАН сообщал, что на в Одесской области выпал оранжевый снег. Это явление также объяснили бурями в Африке.

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