В Грузии на горнолыжном курорте выпал красный снег (фото)

Осадки с пылью прошли и в Тбилиси.

Оранжевый снег выпал на горнолыжном курорте Годердзи / фото Facebook.com/GoderdziResorts

Песчаная буря из Северной Африки достигла Грузии. На горнолыжном курорте Годергези в высокогорной Аджарии отдыхающие катаются по красному снегу.

Кадры с последствиями этого природного явления курорт разместил в Facebook.

Синоптики рассказывают, что мелкая пыль не обязательно выпадает вместе с осадками и окрашивает снег.

На горнолыжном курорте выпал красный снег / фото Facebook.com/GoderdziResorts

Осадки с пылью прошли и в Тбилиси.

Кроме того пыль ещё и остаётся в воздухе — небо над многими регионами Грузии затянуто жёлтой дымкой.

Last days' rain and snow brought lots of sand from the desert to the #Caucasus. Over #Batumi impressive cloud formation and colored snow at #goderdzi ski resort @HereGeorgia #Georgia pic.twitter.com/pUDayt9n0e — Arad Benkö (@AradBenkoe) March 25, 2018

Ранее УНИАН сообщал, что на в Одесской области выпал оранжевый снег. Это явление также объяснили бурями в Африке.