В Грузии на горнолыжном курорте выпал красный снег (фото)
Осадки с пылью прошли и в Тбилиси.
Песчаная буря из Северной Африки достигла Грузии. На горнолыжном курорте Годергези в высокогорной Аджарии отдыхающие катаются по красному снегу.
Кадры с последствиями этого природного явления курорт разместил в Facebook.
Синоптики рассказывают, что мелкая пыль не обязательно выпадает вместе с осадками и окрашивает снег.
Осадки с пылью прошли и в Тбилиси.
Кроме того пыль ещё и остаётся в воздухе — небо над многими регионами Грузии затянуто жёлтой дымкой.
Last days' rain and snow brought lots of sand from the desert to the #Caucasus. Over #Batumi impressive cloud formation and colored snow at #goderdzi ski resort @HereGeorgia #Georgia pic.twitter.com/pUDayt9n0e— Arad Benkö (@AradBenkoe) March 25, 2018
Ранее УНИАН сообщал, что на в Одесской области выпал оранжевый снег. Это явление также объяснили бурями в Африке.
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