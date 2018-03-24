25 марта погода будет весенней, но еще с заморозками
В большинстве областей ветер будет юго-западным, а в южных и восточных – северным до 5-10 метров за секунду.
В воскресенье, 25 марта, практически по всей территории Украины ожидается солнечная и по-настоящему весенняя погода, только ночью еще возможны заморозки.
По данным Укргидрометцентра, в воскресенье во всех областях Украины будет без осадков, однако водителям стоит опасаться гололеда на дорогах.
В большинстве областей ветер будет юго-западным, а в южных и восточных – северным до 5-10 метров за секунду.
В западных областях, в частности в Карпатах, температура воздуха ночью может опускаться даже до -10, но днем повсюду будет солнечно и столбики термометров поднимутся выше нуля.
Весна пришла: сегодня в Украине солнечная погода, температура до +5°
Прогноз погоды на воскресенье, 25 марта, в городах Украины:
Ужгород – +6...+8
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – +6...+8
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +5...+7
Луцк – +6...+8
Ровно – +6...+8
Житомир – +5...+7
Винница – +4...+6
Одесса – +2...+4
Николаев – +4...+6
Херсон – +3...+5
Симферополь – +6...+8
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +2...+4
Суммы – +1...+3
Полтава – +1...+3
Днепр – +1...+3
Запорожье – +3...+5
Донецк – +2...+4
Луганск – +1...+3
Харьков – 0...+2
Киев – +3...+5
Погода в Украине
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Винница+2°... -6°
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Днепропетровск+2°... -8°
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Донецк+2°... -6°
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Житомир+4°... -6°
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Запорожье+2°... -7°
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Ивано-Франковск+3°... -12°
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Киев+4°... -9°
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Кировоград+2°... -7°
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Луганск+1°... -4°
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Луцк+5°... -8°
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Львов+4°... -6°
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Николаев+2°... -6°
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Одесса+3°... -10°
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Полтава+1°... -9°
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Ровно+3°... -8°
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Симферополь+4°... -4°
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Сумы+1°... -8°
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Тернополь+3°... -6°
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Харьков+2°... -9°
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Херсон+3°... -4°
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Хмельницкий+3°... -8°
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Черкассы+3°... -6°
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Чернигов+4°... -10°
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Черновцы+5°... -9°