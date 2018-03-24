25 марта погода будет весенней, но еще с заморозками

В большинстве областей ветер будет юго-западным, а в южных и восточных – северным до 5-10 метров за секунду.

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В воскресенье, 25 марта, практически по всей территории Украины ожидается солнечная и по-настоящему весенняя погода, только ночью еще возможны заморозки.

По данным Укргидрометцентра, в воскресенье во всех областях Украины будет без осадков, однако водителям стоит опасаться гололеда на дорогах.

В большинстве областей ветер будет юго-западным, а в южных и восточных – северным до 5-10 метров за секунду.

В западных областях, в частности в Карпатах, температура воздуха ночью может опускаться даже до -10, но днем повсюду будет солнечно и столбики термометров поднимутся выше нуля.

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Прогноз погоды на воскресенье, 25 марта, в городах Украины:

Ужгород – +6...+8

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +6...+8

Ровно – +6...+8

Житомир – +5...+7

Винница – +4...+6

Одесса – +2...+4

Николаев – +4...+6

Херсон – +3...+5

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +2...+4

Суммы – +1...+3

Полтава – +1...+3

Днепр – +1...+3

Запорожье – +3...+5

Донецк – +2...+4

Луганск – +1...+3

Харьков – 0...+2

Киев – +3...+5