В Одесской области Дунай вышел из берегов, в опасности оказались жители прибрежной зоны Вилково

Правоохранители патрулируют улицы города с целью предотвращения фактов мародерства и предоставления посильной помощи людям.

На помощь местным жителям съехались сводные отряды полиции и Нацгвардии \ фото УНИАН

В Одесской области река Дунай вышла из берегов, в опасности оказались жители прибрежной зоны города Вилково.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, с 23 марта из-за таяния снега и обильных осадков вода в Дунае превысила критическую отметку и вышла из берегов.

«В опасности оказались жители прибрежной зоны города Вилково Килийского района. На помощь местным жителям съехались сводные отряды полиции и Нацгвардии, развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», - сообщили в главке.

В настоящее время правоохранители патрулируют улицы города и следят за правопорядком. Внимание полицейских, в первую очередь, сосредоточено на недопущении мародерства и предоставлении посильной помощи всем, кто в ней нуждается.

Отмечается, что работники полиции готовы приступить к эвакуации горожан. Ведется постоянный мониторинг ситуации на территории подтопления, по его результатам будут приниматься соответствующие решения относительно дальнейших действий правоохранителей.

По словам начальника управления Дмитрия Головина, сейчас личный состав обеспечивает охрану общественного порядка возле объектов, требующих первоочередной защиты в случае ухудшения ситуации.

«Также осуществляется усиленное патрулирование с целью своевременного выявления подтопленных и разрушенных участков дорог, а также мест, где движение транспорта полностью или частично заблокировано. Правоохранители готовы к осложнению ситуации и в случае необходимости - оказывать помощь пострадавшим от наводнения», - сказал Головин.

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, 24-26 марта на украинском участке Дуная возле Вилково ожидаются колебания уровня воды в пределах 160-170 см над нулем поста (превышение отметки затопления пониженных незаселенных участков города).

На 8.00 24 марта уровень воды составил 160 см над нулем поста.