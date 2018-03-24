Весна пришла: сегодня в Украине солнечная погода, температура до +5°
Ночью температура воздуха упадет ниже 0.
В субботу, 24 марта, антициклон принесет в Украину солнечную и теплую погоду. Днем воздух прогреется до +5°.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что температура ночью опустится ниже 0.
"24-го марта над Украиной раскинется антициклон. А это означает, что днем в субботу будет много солнца, синего неба и белых облаков. То есть, придет красивая погода. Даже дневная температура воздуха мартовскими дорогими духами покропит воздух - в Украине до +1+5 градусов. Ну, разве немного до -1-3 градусов. Ближайшая ночь, правда, будет с нюансами. Черноморский циклон забросит мокрый снег и дождь на Юг Украины. Осадки дотянутся до Днепра, Донецка и Кропивницкого. Но это - только ночью", - написала синоптик.
По прогнозу Диденко, в Киеве на выходных существенных осадков не ожидается. Ночные заморозки могут стать причиной гололеда, хотя в целом ожидается сухая погода.
Как сообщал УНИАН, снежный шторм "Тоби", который прошел по северо-востоку США, привел к гибели трех человек.
Погода в Украине
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Винница+2°... -8°
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Днепропетровск+1°... -9°
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Донецк+2°... -7°
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Житомир+2°... -5°
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Запорожье+1°... -7°
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Ивано-Франковск+3°... -12°
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Киев+3°... -9°
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Кировоград+1°... -9°
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Луганск+1°... -5°
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Луцк+4°... -9°
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Львов+4°... -7°
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Николаев+1°... -7°
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Одесса+1°... -10°
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Полтава0°... -9°
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Ровно+3°... -9°
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Симферополь+4°... -4°
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Сумы+1°... -7°
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Тернополь+3°... -6°
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Харьков+1°... -9°
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Херсон+3°... -5°
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Хмельницкий+3°... -8°
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Черкассы+2°... -6°
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Чернигов+3°... -10°
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Черновцы+2°... -10°