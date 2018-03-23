Никто не пострадал.

В Кировоградской области спасатели освободили четыре автомобиля из снежных заносов / ГСЧС

В течение суток в Кировоградской области спасатели вытащили четыре автомобиля из снежных заносов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, в Голованевском районе вблизи с. Межиречка спасатели отбуксировали на безопасный участок дороги грузовой автомобиль, где он продолжил движение самостоятельно. Впоследствии в Добровеличковском районе между селами Григорьевка и Новопетровка спасатели г. Помошная отбуксировали грузовик из кювета на безопасный отрезок автодороги. Спасатели 28-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Компанеевка отбуксировали микроавтобус вблизи с. Першотравенка.

23 марта вблизи пгт Добровеличковка нуждался в помощи легковой автомобиль. Спасатели 15-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Добровеличковка оперативно оказали помощь по буксированию этого транспортного средства.

Напомним, 23 марта на дорогах Львовской области ожидается гололедица.