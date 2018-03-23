Шторм на северо-востоке США: три человека погибли, 100 тысяч домов остались без электричества
15:35, 23 марта 2018
30
Из-за непогоды закрыты школы и государственные учреждения.
Снежный шторм "Тоби", который прошел по северу-востоку США, привел к гибели трех человек.
Сильный ливень накрыл бразильский город Сан-Паулу, три человека погибли
Пожилая женщина погибла в штате Нью-Джерси, в Нью-Йорке один человек погиб в результате ДТП. Третьей жертвой непогоды стала жительница города Беллмор, сообщает The Weather Channel.
Также отмечается, что из-за шторма более 100 тысяч домов остались без электричества, в регионе закрыты школы и государственные учреждения.
Напомним, очередной снежный шторм обрушился на Нью-Йорк (США). В трех аэропортах города отменили более 2000 рейсов, во всех общественных школах приостановлены занятия.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница-2°... -9°
-
Днепропетровск-1°... -4°
-
Донецк0°... -3°
-
Житомир+2°... -8°
-
Запорожье+2°... -2°
-
Ивано-Франковск-1°... -9°
-
Киев+3°... -10°
-
Кировоград-1°... -5°
-
Луганск+2°... -3°
-
Луцк+3°... -8°
-
Львов+1°... -9°
-
Николаев0°... -2°
-
Одесса0°... -3°
-
Полтава0°... -6°
-
Ровно+1°... -9°
-
Симферополь+8°... +4°
-
Сумы0°... -12°
-
Тернополь-1°... -8°
-
Харьков0°... -6°
-
Херсон+1°... -2°
-
Хмельницкий+2°... -12°
-
Черкассы-1°... -6°
-
Чернигов+4°... -8°
-
Черновцы-2°... -6°
Виргиния, США
+ 3 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: -1 °
Влажность: 55 %
Давление: 757 мм
Ветер: 6.2 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 07:08
Закат 19:24
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей