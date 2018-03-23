Шторм на северо-востоке США: три человека погибли, 100 тысяч домов остались без электричества

15:35, 23 марта 2018
30

Из-за непогоды закрыты школы и государственные учреждения.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Снежный шторм "Тоби", который прошел по северу-востоку США, привел к гибели трех человек.

Сильный ливень накрыл бразильский город Сан-Паулу, три человека погибли

Пожилая женщина погибла в штате Нью-Джерси, в Нью-Йорке один человек погиб в результате ДТП. Третьей жертвой непогоды стала жительница города Беллмор, сообщает The Weather Channel.

Также отмечается, что из-за шторма более 100 тысяч домов остались без электричества, в регионе закрыты школы и государственные учреждения.

Напомним, очередной снежный шторм обрушился на Нью-Йорк (США). В трех аэропортах города отменили более 2000 рейсов, во всех общественных школах приостановлены занятия.

Читайте также
Шторм на северо-востоке США: три человека погибли, 100 тысяч домов остались без электричества Шторм на северо-востоке США: три человека погибли, 100 тысяч домов остались без электричества
Погода на выходные: в большинстве областей Украины будет холодно и без осадков (карта) Погода на выходные: в большинстве областей Украины будет холодно и без осадков (карта)
Остров Крит накрыла песчаная буря Остров Крит накрыла песчаная буря
Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках
В Украине завтра сохранится холодная погода, на юге пройдут снегопады (видеопрогноз) В Украине завтра сохранится холодная погода, на юге пройдут снегопады (видеопрогноз)
В Чили произошло мощное землетрясение В Чили произошло мощное землетрясение
Сильный ливень накрыл бразильский город Сан-Паулу, три человека погибли Сильный ливень накрыл бразильский город Сан-Паулу, три человека погибли

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 3 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
55 %
757 мм
6.2 м/с
2 %
Лента новостей