Жителей Львовской области предупреждают о гололедице на дорогах

14:51, 23 марта 2018
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Водителей просят быть осторожными и внимательными во время управления автомобилем.

На Львовщине сохраняется гололедица / Фото УНИАН
На Львовщине сохраняется гололедица / Фото УНИАН

Сегодня, 23 марта, на дорогах Львовской области ожидается гололедица.

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Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины во Львовской области со ссылкой на центр по гидрометеорологии региона.

Спасатели обращаются к водителям с просьбой быть осторожными и внимательными во время управления автомобилем.

При гололедице на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства. Водителям следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.

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