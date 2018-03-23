Калифорнию сотрясло землетрясение
13:26, 23 марта 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В пятницу, 23 марта, в американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 4,7.
Число жертв землетрясения в Папуа-Новой Гвинее возросло до 80 человек
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 22 км на северо-запад от населенного пункта Петролия. Очаг землетрясения залегал на глубине 21 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, в результате землетрясения магнитудой 6,7 в Папуа-Новой Гвинее погибли 18 человек.
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