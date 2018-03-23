Калифорнию сотрясло землетрясение

13:26, 23 марта 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В США произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В США произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В пятницу, 23 марта, в американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 4,7.

Число жертв землетрясения в Папуа-Новой Гвинее возросло до 80 человек

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 22 км на северо-запад от населенного пункта Петролия. Очаг землетрясения залегал на глубине 21 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 6,7 в Папуа-Новой Гвинее погибли 18 человек.

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