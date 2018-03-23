Погода на выходные: в большинстве областей Украины сохранится холодная погода, без осадков (карта)
Местами ожидается до -16°.
На выходных в большинстве областей Украины сохранится холодная погода, осадков не ожидается.
Согласно данным Погода УНИАН, в столице без осадков, температура воздуха ночью -5°, днем +2°. В воскресенье переменная облачность, -4°...+1°.
В Украине сегодня практически без осадков, во всех областях сохранится холодная погода (карта)
Во Львове завтра солнечно, ночью -7°, днем +2°. В без осадков, -8°…+5°.
В Луцке в субботу ночью -8°, днем +3°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -5°, днем +6°, солнечно.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха -7°...+2°. В воскресенье до -6°, переменная облачность.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью -9°, днем +1°. В воскресенье -7°...0°.
В Харькове в субботу солнечно, температура ночью -8°, днем 0°. В воскресенье -9°...-°, без осадков.
В Днепре в субботу облачно с прояснениями. Температура ночью -9°, днем +1°. В воскресенье солнечно, температура воздуха -6°...0°.
В Симферополе завтра облачно с прояснениями, -1°...+7°. В воскресенье +1°...+6°, без осадков.
Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью -3°, днем +4°. В воскресенье без осадков, температура до +3°.
В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью -12°, днем +1°. В воскресенье температура до -7°, без осадков.
В Северодонецке завтра небольшая облачность, температура ночью -9°, днем +1°. В воскресенье -8°...+1°, без осадков.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу солнечно, температура до -14°. В воскресенье без осадков, ночью -12°, днем +3°.
В Моршине на Львовщине в субботу ясно, ночью -16°, днем +3°. В воскресенье без осадков, ночью -13°, днем до +5°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до -12°. В воскресенье температура до -11°, солнечно.
В Сваляве завтра без осадков, -10°, в воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха -8° …+6°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница0°... -9°
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Днепропетровск-1°... -4°
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Донецк+2°... -3°
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Житомир+2°... -9°
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Запорожье+1°... -2°
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Ивано-Франковск0°... -10°
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Киев+1°... -9°
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Кировоград-2°... -5°
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Луганск+2°... -3°
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Луцк+2°... -9°
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Львов+1°... -9°
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Николаев0°... -2°
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Одесса0°... -4°
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Полтава-2°... -6°
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Ровно+1°... -10°
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Симферополь+8°... +4°
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Сумы-1°... -10°
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Тернополь-1°... -10°
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Харьков-2°... -6°
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Херсон0°... -2°
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Хмельницкий+2°... -12°
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Черкассы0°... -5°
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Чернигов+1°... -9°
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Черновцы-2°... -6°