Погода на выходные: в большинстве областей Украины будет холодно и без осадков (карта)

Местами ожидается до -16°.

На выходных в Украине будет холодно / Фото УНИАН

На выходных в большинстве областей Украины сохранится холодная погода, осадков не ожидается.

Согласно данным Погода УНИАН, в столице без осадков, температура воздуха ночью -5°, днем +2°. В воскресенье переменная облачность, -4°...+1°.

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Во Львове завтра солнечно, ночью -7°, днем +2°. В без осадков, -8°…+5°.

В Луцке в субботу ночью -8°, днем +3°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -5°, днем +6°, солнечно.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха -7°...+2°. В воскресенье до -6°, переменная облачность.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью -9°, днем +1°. В воскресенье -7°...0°.

В Харькове в субботу солнечно, температура ночью -8°, днем 0°. В воскресенье -9°...-°, без осадков.

Прогноз на 24 марта / УНИАН

Прогноз на 25 марта / УНИАН

В Днепре в субботу облачно с прояснениями. Температура ночью -9°, днем +1°. В воскресенье солнечно, температура воздуха -6°...0°.

В Симферополе завтра облачно с прояснениями, -1°...+7°. В воскресенье +1°...+6°, без осадков.

Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью -3°, днем +4°. В воскресенье без осадков, температура до +3°.

В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью -12°, днем +1°. В воскресенье температура до -7°, без осадков.

В Северодонецке завтра небольшая облачность, температура ночью -9°, днем +1°. В воскресенье -8°...+1°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу солнечно, температура до -14°. В воскресенье без осадков, ночью -12°, днем +3°.

В Моршине на Львовщине в субботу ясно, ночью -16°, днем +3°. В воскресенье без осадков, ночью -13°, днем до +5°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до -12°. В воскресенье температура до -11°, солнечно.

В Сваляве завтра без осадков, -10°, в воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха -8° …+6°.

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