Остров Крит накрыла песчаная буря
Многие местные жители страдают из-за проблем с дыханием.
Африканская пыль накрыла греческий остров Крит, окрасив небо в оранжево-красный цвет.
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Из-за пыли видимость не превышает несколько сот метров, многие люди страдают из-за проблем с дыханием, передает "РИА Новости" со ссылкой на местное издание cretalive.gr.
"Невероятное явление погоды наблюдается на Крите последние несколько часов. Африканская пыль покрыла остров, небо покраснело. Все напоминает пустыню, в порту Ираклиона и в Агиа Пелагия море "исчезло" с горизонта", - говорится в сообщении.
Местные жители выходят на улицу в масках или закрывая лицо платками, некоторые используют противогазы.
Метеорологи говорят, что причиной бури стало очень высокое давление, движение воздуха началось с побережья Северной Африки и с запада пришло на остров, в результате теплые воздушные массы принесли с собой пыль.
Напомним, на востоке Казахстана прошла песчаная буря. Сильный ветер сорвал кровли 35 объектам. В их число входят здания жилого помещения, хозяйственных построек, объекты здравоохранения, образования, культуры.
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