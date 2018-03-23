Остров Крит накрыла песчаная буря

Многие местные жители страдают из-за проблем с дыханием.

Крит накрыла песчаная буря / twitter.com/kretawandelen

Африканская пыль накрыла греческий остров Крит, окрасив небо в оранжево-красный цвет.

Читайте также Сильный ливень накрыл бразильский город Сан-Паулу, три человека погибли

Из-за пыли видимость не превышает несколько сот метров, многие люди страдают из-за проблем с дыханием, передает "РИА Новости" со ссылкой на местное издание cretalive.gr.

"Невероятное явление погоды наблюдается на Крите последние несколько часов. Африканская пыль покрыла остров, небо покраснело. Все напоминает пустыню, в порту Ираклиона и в Агиа Пелагия море "исчезло" с горизонта", - говорится в сообщении.

Местные жители выходят на улицу в масках или закрывая лицо платками, некоторые используют противогазы.

Метеорологи говорят, что причиной бури стало очень высокое давление, движение воздуха началось с побережья Северной Африки и с запада пришло на остров, в результате теплые воздушные массы принесли с собой пыль.

Напомним, на востоке Казахстана прошла песчаная буря. Сильный ветер сорвал кровли 35 объектам. В их число входят здания жилого помещения, хозяйственных построек, объекты здравоохранения, образования, культуры.