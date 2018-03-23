Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках

Возможно подтопление незаселенных участков города Вилково.

На Дунае ожидается подъем уровня воды / УНИАН

Сегодня, 23 марта, на реке Дунай ожидается повышение уровней воды.

Читайте также В Киеве сегодня будет солнечно, днем температура до +1°

Об этом сообщает ГСЧС Украины со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"23 марта в р. Дунай возле г. Вилково, вследствие влияния нагинного ветра, ожидается уровень воды 150-160 см, при достижении и превышении отметки 155 см, возможно подтопление пониженных незаселенных участков города", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 23 марта, в Украине практически без осадков, в центре до -12°.