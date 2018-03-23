Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках

09:50, 23 марта 2018
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Возможно подтопление незаселенных участков города Вилково.

На Дунае ожидается подъем уровня воды / УНИАН
На Дунае ожидается подъем уровня воды / УНИАН

Сегодня, 23 марта, на реке Дунай ожидается повышение уровней воды.

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Об этом сообщает ГСЧС Украины со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"23 марта в р. Дунай возле г. Вилково, вследствие влияния нагинного ветра, ожидается уровень воды 150-160 см, при достижении и превышении отметки 155 см, возможно подтопление пониженных незаселенных участков города", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 23 марта, в Украине практически без осадков, в центре до -12°.

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