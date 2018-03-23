В Киеве сегодня будет солнечно, днем температура до +1°
08:30, 23 марта 2018
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Вечером в столице похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 23 марта в Киеве без осадков, температура до -10°.
В Украине из-за непогоды остаются обесточенными четыре населенных пункта
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до -4°. Ветер переменный, до 3,0 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:57, а зайдет в 18:13.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 23 марта, в Украине практически без осадков, в центре до -12°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
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Винница0°... -9°
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Днепропетровск-1°... -4°
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Донецк+2°... -3°
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Житомир+2°... -9°
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Запорожье+1°... -2°
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Ивано-Франковск0°... -12°
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Киев+1°... -9°
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Кировоград-1°... -5°
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Луганск+2°... -3°
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Луцк+3°... -8°
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Львов+1°... -9°
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Николаев0°... -2°
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Одесса-1°... -4°
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Полтава-2°... -6°
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Ровно+1°... -9°
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Симферополь+7°... +4°
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Сумы0°... -10°
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Тернополь-1°... -11°
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Харьков-1°... -6°
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Херсон0°... -2°
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Хмельницкий+1°... -11°
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Черкассы0°... -5°
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Чернигов+1°... -9°
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Черновцы-1°... -6°
Виргиния, США
+ 2 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: -1 °
Влажность: 61 %
Давление: 757 мм
Ветер: 6.0 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 07:08
Закат 19:24
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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