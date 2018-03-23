В Киеве сегодня будет солнечно, днем температура до +1°

08:30, 23 марта 2018
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Вечером в столице похолодает.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 23 марта в Киеве без осадков, температура до -10°.

В Украине из-за непогоды остаются обесточенными четыре населенных пункта

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до -4°. Ветер переменный, до 3,0 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:57, а зайдет в 18:13.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 23 марта, в Украине практически без осадков, в центре до -12°.

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