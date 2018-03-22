В Киеве завтра без осадков, ночью похолодает до -10°

17:00, 22 марта 2018
17

Днем температура поднимется до +1°.

В Киеве завтра без осадков / Фото УНИАН
В Киеве завтра без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 23 марта в Киеве без осадков, температура до -10°.

В Черновицкой области спасатели освободили из снежных заносов более 10 автомобилей

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до -4°. Ветер переменный, до 3,0 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:57, а зайдет в 18:13.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 23 марта, в Украине практически без осадков, в центре до -12°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Читайте также
В Киеве завтра без осадков, ночью похолодает до -10° В Киеве завтра без осадков, ночью похолодает до -10°
В Украине завтра сохранится холодная погода, на юге пройдут снегопады (видеопрогноз) В Украине завтра сохранится холодная погода, на юге пройдут снегопады (видеопрогноз)
В Чили произошло мощное землетрясение В Чили произошло мощное землетрясение
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение
В Украине из-за непогоды остаются обесточенными четыре населенных пункта В Украине из-за непогоды остаются обесточенными четыре населенных пункта
Сегодня в Украине без осадков, в большинстве регионов сохранится морозная погода (карта) Сегодня в Украине без осадков, в большинстве регионов сохранится морозная погода (карта)
Украину покидает циклон, который принес снег и морозы (видео) Украину покидает циклон, который принес снег и морозы (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 1 °
Пасмурно, небольшой снег
Погода Стерлинг
62 %
750 мм
5.5 м/с
2 %
Лента новостей