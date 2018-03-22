В Украине завтра сохранится холодная погода, на юге пройдут снегопады (видеопрогноз)

Местами до -12°.

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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 23 марта, в Украине практически без осадков, в центре до -12°.

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На востоке без осадков, температура до -6°. Жителей южных регионов ожидают снегопады и дожди. Температура до -3°.

На западе Украины без осадков. Температура до -10°.

В северных областях переменная облачность. Температура до -10°. В центре без осадков, температура до -12°.

Согласно народному прогнозу, 23 марта признаки насморка у здорового человека - к мокрой погоде.

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