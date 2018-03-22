В Украине завтра сохранится холодная погода, на юге пройдут снегопады (видеопрогноз)
16:30, 22 марта 2018
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Местами до -12°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 23 марта, в Украине практически без осадков, в центре до -12°.
В Черновицкой области спасатели освободили из снежных заносов более 10 автомобилей
На востоке без осадков, температура до -6°. Жителей южных регионов ожидают снегопады и дожди. Температура до -3°.
На западе Украины без осадков. Температура до -10°.
В северных областях переменная облачность. Температура до -10°. В центре без осадков, температура до -12°.
Согласно народному прогнозу, 23 марта признаки насморка у здорового человека - к мокрой погоде.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 23 марта
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Погода в Украине
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Винница0°... -9°
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Днепропетровск-1°... -11°
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Донецк+1°... -8°
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Житомир+3°... -11°
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Запорожье+1°... -7°
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Ивано-Франковск+1°... -17°
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Киев+2°... -9°
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Кировоград0°... -12°
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Луганск0°... -9°
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Луцк+2°... -9°
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Львов0°... -12°
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Николаев+2°... -6°
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Одесса+2°... -5°
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Полтава-1°... -11°
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Ровно+1°... -12°
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Симферополь+3°... -2°
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Сумы-1°... -11°
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Тернополь0°... -12°
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Харьков0°... -11°
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Херсон+2°... -4°
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Хмельницкий-1°... -14°
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Черкассы0°... -9°
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Чернигов+1°... -8°
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Черновцы+3°... -11°
Виргиния, США
+ 1 °
Пасмурно, небольшой снег
Погода Стерлинг
Ощущается как: -5 °
Влажность: 62 %
Давление: 750 мм
Ветер: 5.5 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 07:10
Закат 19:23
Видимость: 11 км
Фаза луны:
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