В Украине завтра сохранится холодная погода, на юге пройдут снегопады (видеопрогноз)

16:30, 22 марта 2018
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Местами до -12°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 23 марта, в Украине практически без осадков, в центре до -12°.

В Черновицкой области спасатели освободили из снежных заносов более 10 автомобилей

На востоке без осадков, температура до -6°. Жителей южных регионов ожидают снегопады и дожди. Температура до -3°.

На западе Украины без осадков. Температура до -10°.

В северных областях переменная облачность. Температура до -10°. В центре без осадков, температура до -12°.

Согласно народному прогнозу, 23 марта признаки насморка у здорового человека - к мокрой погоде.

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