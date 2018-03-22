В Чили произошло мощное землетрясение
14:53, 22 марта 2018
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Эпицентр подземных толчков располагался рядом с городом Калама.
В четверг, 22 марта, в Чили произошло землетрясение магнитудой 4,8.
Жертвами землетрясения в Папуа-Новой Гвинее стали 18 человек
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 119 км на севера от города Калама. Очаг землетрясения залегал на глубине 117,1 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, в результате землетрясения в Перу пострадали более 100 человек. Так, 104 человека получили травмы, 780 семей и столько же домов пострадали после землетрясения.
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