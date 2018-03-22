В Черновицкой области спасатели освободили из снежных заносов более 10 автомобилей

В сугробах застряли 11 грузовиков и один автобус.

В Черновицкой области в снежных заносах застряли автомобили / ГСЧС

В течение прошлых суток в Черновицкой области спасатели освободили из снежных заносов 11 грузовых автомобилей и один пассажирский автобус.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, помощь спасателей г. Кицмань обратился водитель грузовика, который из-за гололеда на дороге вблизи села Мамаевцы съехал в кювет. Спасатели Государственной пожарно-спасательной части № 9 отбуксировали грузовик, после чего водитель продолжил движение.

На окраине г. Вижница спасатели отбуксировали грузовой автомобиль, который не смог преодолеть подъемный участок пути и застрял на дороге. А в г. Сторожинец на объездной дороге сотрудники Государственной пожарно-спасательной части №12 проводили мероприятия по буксировке 6 грузовых автомобилей. На заснеженной дороге грузовики прекратили движение, что привело к образованию затора. Спасатели отбуксировали авто, благодаря чему движение транспорта было восстановлено.

Напомним, в Украине из-за непогоды остаются обесточенными четыре населенных пункта.