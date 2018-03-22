Сильный ливень накрыл бразильский город Сан-Паулу, три человека погибли
12:34, 22 марта 2018
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Из-за непогоды эвакуировали более тысячи человек.
В результате сильного ливня в Сан-Паулу (Бразилия) погибли три человека.
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Буря началась во второй половину дня 20 марта. Сильный ветер повалил 80 деревьев, гражданская оборона города сообщила о более чем 50 подтоплениях, передает Floodlist.
Из-за наводнения в округе Агуа-Раса в одном из домов обрушилась стена, в результате погиб человек. В районе Барра-Фунда утонул ребенок. Третий погибший стал жертвой упавшего дерева.
Отмечается, что из-за непогоды эвакуировали более тысячи человек.
Напомним, жертвами мощного тропического шторма на Мадагаскаре стали не менне 20 человек.
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