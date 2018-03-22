Нью-Йорк накрыл снежный шторм (фоторепортаж)
11:37, 22 марта 2018
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В аэропортах города отменили более 2000 рейсов.
Очередной снежный шторм обрушился на Нью-Йорк (США).
В трех аэропортах города отменили более 2000 рейсов, во всех общественных школах приостановлены занятия, передает Синьхуа.
Из-за закрытия школ вступительные экзамены в вузы перенесены на 24 апреля.
В то же время в соседнем штате Нью-Джерси введено чрезвычайное положение, канцелярия правительства штата приостановила свою работу на этот день, основные скоростные магистрали закрыты.
Напомним, на северо-восток США обрушился сильный снегопад, который сопровождался штормовым ветром.
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