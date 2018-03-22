У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение
10:35, 22 марта 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В четверг, 22 марта, у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,4.
Жертвами землетрясения в Папуа-Новой Гвинее стали 18 человек
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 103 км на юг от острова Рауль. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля на Тайване, погибли 17 человек. 11 февраля была подтверждена гибель еще двух туристов из континентальной части Китая.
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