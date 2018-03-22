У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение

10:35, 22 марта 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 22 марта, у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,4.

Жертвами землетрясения в Папуа-Новой Гвинее стали 18 человек

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 103 км на юг от острова Рауль. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля на Тайване, погибли 17 человек. 11 февраля была подтверждена гибель еще двух туристов из континентальной части Китая.

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