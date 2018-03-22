В Украине из-за непогоды остаются обесточенными четыре населенных пункта
09:42, 22 марта 2018
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Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.
По состоянию на утро 22 марта в Украине из-за непогоды остаются обесточенными четыре населенных пункта.
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +1°
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Так, в Донецкой области без света остаются два населенных пункта, еще два - в Луганской области.
Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. В течение суток спасатели отбуксировали 264 автотранспортных средства, в которых находились 413 человек.
Напомним, 22 марта в Украине без осадков, на западе до -16°.
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