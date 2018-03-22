В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +1°

08:30, 22 марта 2018
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Вечером в столице немного похолодает.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 22 марта, в Киеве без осадков, температура до -9°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до -4°. Ветер западный, до 3,8 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:59, а зайдет в 18:11.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в Украине без осадков, на западе до -16°.

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