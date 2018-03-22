Сегодня в Украине без осадков, в большинстве регионов сохранится морозная погода (карта)
08:12, 22 марта 2018
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Местами до -16°.
Согласно данным Погода УНИАН, 22 марта в Украине без осадков, на западе до -16°.
В Днепре за сутки потратили 5 миллионов гривень на ликвидацию последствий снегопада
На востоке практически без осадков, температура до -12°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до -6°.
На западе Украины без осадков. Температура до -16°.
В северных областях солнечно. Температура до -9°. В центре без осадков, температура до -13°.
Согласно народному прогнозу, 22 марта чириканье воробьев сообщает о ближайшем потеплении.
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Погода в Украине
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Винница-1°... -10°
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Днепропетровск-1°... -11°
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Донецк0°... -9°
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Житомир+1°... -10°
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Запорожье-1°... -9°
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Ивано-Франковск+1°... -16°
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Киев+1°... -10°
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Кировоград0°... -12°
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Луганск0°... -9°
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Луцк+2°... -8°
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Львов0°... -11°
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Николаев0°... -5°
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Одесса-1°... -5°
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Полтава0°... -11°
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Ровно+1°... -12°
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Симферополь+4°... -2°
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Сумы-1°... -11°
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Тернополь0°... -12°
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Харьков0°... -12°
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Херсон+1°... -4°
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Хмельницкий-1°... -18°
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Черкассы0°... -9°
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Чернигов0°... -9°
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Черновцы+1°... -11°
Виргиния, США
+ 1 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: -3 °
Влажность: 61 %
Давление: 750 мм
Ветер: 5.7 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 07:10
Закат 19:23
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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