Сегодня в Украине без осадков, в большинстве регионов сохранится морозная погода (карта)

Местами до -16°.

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Согласно данным Погода УНИАН, 22 марта в Украине без осадков, на западе до -16°.

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На востоке практически без осадков, температура до -12°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до -6°.

На западе Украины без осадков. Температура до -16°.

В северных областях солнечно. Температура до -9°. В центре без осадков, температура до -13°.

Прогноз на 22 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 22 марта чириканье воробьев сообщает о ближайшем потеплении.

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