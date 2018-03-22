Сегодня в Украине без осадков, в большинстве регионов сохранится морозная погода (карта)

08:12, 22 марта 2018
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Местами до -16°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 22 марта в Украине без осадков, на западе до -16°.

В Днепре за сутки потратили 5 миллионов гривень на ликвидацию последствий снегопада

На востоке практически без осадков, температура до -12°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до -6°.

На западе Украины без осадков. Температура до -16°.

В северных областях солнечно. Температура до -9°. В центре без осадков, температура до -13°.

Прогноз на 22 марта / УНИАН
Прогноз на 22 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 22 марта чириканье воробьев сообщает о ближайшем потеплении.

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