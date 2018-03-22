Украину покидает циклон, который принес снег и морозы (видео)

07:50, 22 марта 2018
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Синоптики прогнозируют лишь незначительный снегопад на западе, севере и востоке.

С территории нашей страны отступает циклон / фото УНИАН
С территории нашей страны отступает циклон / фото УНИАН

Украина приходит в себя после последнего удара снежного циклона. На сегодняшний день все автомобильные дороги проездные.

Несколькометровый затор возле Ривного разблокировать к утру 21 марта, движение на трассе Киев-Чоп днем в тот же день нормализовалось. На Херсонщине из-за перепадов температуры снег перешел в дождь, и сейчас на дорогах гололедица, деревья и провода покрыты слоем льда, говорится в сюжете ТСН.

В Днепре за сутки потратили 5 миллионов гривень на ликвидацию последствий снегопада

Слегка снежит в Харькове, где за полсуток выпало до 7 сантиметров, но, учитывая предыдущие снегопады, сугробы местами по колено. Тротуары начали расчищать, но ходить людям скользко, ведь под снегом скрывается толстый слой льда.

Дождь, а потом густой снег накрыл накануне Днепропетровщину, а ночью трассы сковала гололедица. ГСЧСники вытащили семь заблокированных на дороге карет "скорой". Хотя трассы открыты, за пределы Днепра выезжать спасатели не советуют.

Как сообщал синоптик Леонид Горбань, первые семь дней апреля в Украине будут холодными, например, на 2 апреля просчитываются дождь со снегом, температура около 3-4 градусов. Так будет до самой Пасхи. Затем дневные температуры будут доходить до 10-11 градусов.

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