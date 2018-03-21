Штормы, торнадо и смертельно опасные оползни бушуют в США (фото, видео)

19:57, 21 марта 2018
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Местная пресса сообщает по крайней мере об одном погибшем и нескольких раненых.

Вместо традиционной весны США постигли катаклизмы. Штормы, торнадо и смертельно опасные оползни бушуют по всей территории страны.

Местная пресса сообщает по крайней мере об одном погибшем и нескольких раненых. Более 3,2 тыс. авиарейсов отменено на восточном побережье США из-за снегопадов и других неблагоприятных погодных условий.

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Так, в нью-йоркском международном аэропорту имени Джона Кеннеди отменено более 600 рейсов. Аэропорты Джона Кеннеди, Ла-Гуардия и Ньюарка в штате Нью-Джерси сообщают об отмене 2 тыс. рейсов. Перевозчики предлагают пассажирам безвозмездно сдать билеты или обменять на более поздние даты. 

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