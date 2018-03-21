В Киеве завтра без осадков, температура до 4 мороза
17:00, 21 марта 2018
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Днем в столице потеплеет до +1°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 22 марта, в Киеве без осадков, температура до -9°.
Синоптики предупреждают украинцев о снегопадах и гололедице
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до -4°. Ветер западный, до 3,8 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:59, а зайдет в 18:11.
Как сообщал УНИАН, 22 марта в Украине без осадков, на западе до -16°.
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Винница0°... -7°
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Днепропетровск-1°... -6°
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Донецк0°... -5°
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Запорожье-1°... -4°
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Одесса-1°... -6°
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Полтава-3°... -6°
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Тернополь-1°... -11°
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Харьков-3°... -5°
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Херсон+1°... -4°
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Черкассы0°... -5°
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Виргиния, США
- 1 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: -5 °
Влажность: 81 %
Давление: 747 мм
Ветер: 5.1 м/с
Вероятность осадков: 98 %
Восход: 07:12
Закат 19:22
Видимость: 3.2 км
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