В Киеве завтра без осадков, температура до 4 мороза

Днем в столице потеплеет до +1°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 22 марта, в Киеве без осадков, температура до -9°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до -4°. Ветер западный, до 3,8 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:59, а зайдет в 18:11.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в Украине без осадков, на западе до -16°.

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