Завтра в Украине без осадков, ночью на западе похолодает до -16° (видеопрогноз)

16:30, 21 марта 2018
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По всей стране ожидаются морозы.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 22 марта в Украине без осадков, на западе до -16°.

В Днепре за сутки потратили 5 миллионов гривень на ликвидацию последствий снегопада

На востоке практически без осадков, температура до -12°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до -6°.

На западе Украины без осадков. Температура до -16°.

В северных областях солнечно. Температура до -9°. В центре без осадков, температура до -13°.

Согласно народному прогнозу, 22 марта чириканье воробьев сообщает о ближайшем потеплении.

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