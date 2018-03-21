Завтра в Украине без осадков, ночью на западе похолодает до -16° (видеопрогноз)
16:30, 21 марта 2018
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По всей стране ожидаются морозы.
Согласно данным Погода УНИАН, 22 марта в Украине без осадков, на западе до -16°.
В Днепре за сутки потратили 5 миллионов гривень на ликвидацию последствий снегопада
На востоке практически без осадков, температура до -12°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до -6°.
На западе Украины без осадков. Температура до -16°.
В северных областях солнечно. Температура до -9°. В центре без осадков, температура до -13°.
Согласно народному прогнозу, 22 марта чириканье воробьев сообщает о ближайшем потеплении.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 22 марта
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Погода в Украине
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Винница0°... -7°
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Днепропетровск-1°... -6°
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Донецк0°... -5°
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Житомир-1°... -6°
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Запорожье-1°... -4°
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Ивано-Франковск0°... -12°
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Киев0°... -5°
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Кировоград0°... -7°
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Луганск+1°... -5°
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Луцк-1°... -9°
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Львов-2°... -11°
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Николаев0°... -5°
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Одесса-1°... -6°
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Полтава-3°... -6°
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Ровно-1°... -11°
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Симферополь+6°... -3°
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Сумы-4°... -6°
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Тернополь-1°... -11°
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Харьков-3°... -5°
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Херсон+1°... -4°
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Хмельницкий0°... -12°
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Черкассы0°... -5°
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Чернигов0°... -6°
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Черновцы+1°... -8°
Виргиния, США
- 1 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: -5 °
Влажность: 81 %
Давление: 747 мм
Ветер: 5.1 м/с
Вероятность осадков: 98 %
Восход: 07:12
Закат 19:22
Видимость: 3.2 км
Фаза луны:
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