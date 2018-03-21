В Папуа-Новой Гвинее произошло мощное землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался недалеко от города Погрера.

В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Во вторник, 21 марта, в Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 4,7.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 105 км на юго-запад от города Погрера. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 6,7 в Папуа-Новой Гвинее погибли 18 человек. Землетрясение произошло 7 марта в в 00:13:06 по местному времени, эпицентр стихии находился в 112 км к юго-западу от Поргеры.