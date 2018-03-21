В Днепре за сутки потратили 5 миллионов гривень на ликвидацию последствий снегопада

14:17, 21 марта 2018
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В городе 18-19 марта выпала двухмесячная норма снега.

Днепр накрыл сильный снегопад / dv-gazeta.info
Днепр накрыл сильный снегопад / dv-gazeta.info

В Днепре из городского бюджета потратили 5 млн грн за сутки, 19 марта, на ликвидацию последствий снегопада.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета со ссылкой на слова заместителя городского головы по коммунальному хозяйству Михаила Лысенко.

По его данным, при обычном снегопаде, когда выпадает 15 см осадков, город тратит в среднем почти 1,2 млн грн в сутки на уборку. При нынешнем аномальном снегопаде в течение понедельника, 19 марта, было потрачено 5 млн грн.

Дальнейшие расходы на уборку снега в городе пока уточняются.

Как сообщал УНИАН, в Днепре 18-19 марта выпала двухмесячная норма снега.

Мэр Днепра Борис Филатов в святи с ликвидацией последствий снегопада распорядился досрочно начать весенние каникулы в школах города с 20, а не с 26 марта.

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