В Карпатах сохраняется лавинная опасность

13:54, 21 марта 2018
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Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН

Сегодня, 21 марта в Карпатах сохранится лавинная опасность 3 уровня.

В Харькове из-за нерасчищенного снега образуются заторы

Об этом сообщает ГСЧС Украины со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"21 марта в горах Львовской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 21 марта, во многих регионах Украины ожидаются снегопады, сильный ветер и гололедица.

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