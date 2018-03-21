Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН

Сегодня, 21 марта в Карпатах сохранится лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом сообщает ГСЧС Украины со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"21 марта в горах Львовской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 21 марта, во многих регионах Украины ожидаются снегопады, сильный ветер и гололедица.