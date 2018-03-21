В Харькове из-за нерасчищенного снега образуются заторы

За полсуток в городе насыпало 5-7 сантиметров снега.

Непогода в Харькове / ТСН

В Харькове из-за нерасчищенного снега постоянно образуются заторы.

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За полсуток в городе насыпало 5-7 сантиметров снега, говорится в сюжете ТСН.

Пока проблем с общественным транспортом нет, но на обочинах уже несколько недель лежат огромные ледовые сугробы, которые никто так и не вывозил. Поэтому, когда днем машины начинают парковаться, они фактически перегораживают проезжие части.

Напомним, сегодня, 21 марта, во многих регионах Украины ожидаются снегопады, сильный ветер и гололедица.