В Харькове из-за нерасчищенного снега образуются заторы
12:34, 21 марта 2018
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За полсуток в городе насыпало 5-7 сантиметров снега.
В Харькове из-за нерасчищенного снега постоянно образуются заторы.
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За полсуток в городе насыпало 5-7 сантиметров снега, говорится в сюжете ТСН.
Пока проблем с общественным транспортом нет, но на обочинах уже несколько недель лежат огромные ледовые сугробы, которые никто так и не вывозил. Поэтому, когда днем машины начинают парковаться, они фактически перегораживают проезжие части.
В Харькове постоянно образуются заторы из-за нерасчищенного снега
Напомним, сегодня, 21 марта, во многих регионах Украины ожидаются снегопады, сильный ветер и гололедица.
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