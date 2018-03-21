В Боливии произошло землетрясение

11:42, 21 марта 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Боливии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Боливии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Во вторник, 21 марта, в Боливии произошло землетрясение магнитудой 4,7.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 124 км на юго-запад от города Уюни. Очаг землетрясения залегал на глубине 220,5 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 7,5 в Папуа-Новой Гвинее погибли не менее 80 человек. Это землетрясение стало самым сильным за последнее столетие в стране. 

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