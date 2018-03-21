Синоптики предупреждают украинцев о снегопадах и гололедице

Местами ожидается сильный ветер.

В Украине сегодня ожидаются снегопады / УНИАН

Сегодня, 21 марта, во многих регионах Украины ожидаются снегопады, сильный ветер и гололедица.

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Об этом сообщает ГСЧС Украины со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Так, в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях сильный снег, днем местами небольшой снег.

На дорогах страны гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в южных, центральных и восточных областях порывы до 15-20 м/с, ночью в Приазовье местами 25-28 м/с.

Напомним, в Украине из-за непогоды остаются обесточенными 18 населенных пунктов в двух областях.