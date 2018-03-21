В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 18 населенных пунктов
09:33, 21 марта 2018
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Движение автомобильного транспорта на автодорогах страны обеспечено.
В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 18 населенных пунктов в двух областях.
В Киеве сегодня пройдет снег, температура до -4°
Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Николаевской области без электроснабжения остаются 11 населенных пунктов, в Донецкой - семь.
По данным ГСЧС, движение автомобильного транспорта на автодорогах страны обеспечено. Спасатели в течение суток отбуксировали 169 автотранспортных средств, в которых находилось 258 человек.
Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.
Напомним, в среду, 21 марта, в Украине пройдут снегопады, на западе до -12°.
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