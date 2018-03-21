В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 18 населенных пунктов

09:33, 21 марта 2018
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Движение автомобильного транспорта на автодорогах страны обеспечено.

Без света остаются 18 населенных пунктов / Фото УНИАН
Без света остаются 18 населенных пунктов / Фото УНИАН

В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 18 населенных пунктов в двух областях.

В Киеве сегодня пройдет снег, температура до -4°

Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Николаевской области без электроснабжения остаются 11 населенных пунктов, в Донецкой - семь.

По данным ГСЧС, движение автомобильного транспорта на автодорогах страны обеспечено. Спасатели в течение суток отбуксировали 169 автотранспортных средств, в которых находилось 258 человек.

Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

Напомним, в среду, 21 марта, в Украине пройдут снегопады, на западе до -12°.

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