В Киеве сегодня пройдет снег, температура до -4°
08:30, 21 марта 2018
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Днем в столице до -1°.
Согласно данным Погода УНИАН, 21 марта в Киеве без осадков, температура до -4°.
Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -1°, вечером - до -5°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3,3 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:04, а зайдет в 18:08.
Как сообщал УНИАН, в среду, 21 марта, в Украине пройдут снегопады, на западе до -12°.
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Вероятность осадков: 98 %
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