В Украине сегодня пройдут снегопады, во всех регионах будет холодно (карта)

08:10, 21 марта 2018
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Местами до -12°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 21 марта, в Украине пройдут снегопады, на западе до -12°.

Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление

На востоке пройдет снег, температура до -6°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до -6°.

На западе Украины снегопады. Температура до -12°.

В северных областях местами пройдет снег. Температура до -4°. В без осадков, температура до -6°.

Прогноз на 21 марта / УНИАН
Прогноз на 21 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, если 21 марта петух поет на заборе, то погода будет хорошей, а если он зашел в дом, то будет несчастье.

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