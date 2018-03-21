Снег и прохлада: синоптик дал прогноз погоды в Украине на апрель

Первые семь дней апреля также будут холодными, например, на 2 апреля ожидается дождь со снегом.

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Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что даже начало апреля будет относительно прохладным.

По его словам, потепление в Украине ожидается с 25-26 марта, передает "Апостроф".

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"Но это невысокие температуры: 3-5 градусов тепла. Первые семь дней апреля также будут холодными, например, на 2 апреля просчитываются дождь со снегом и температура около 3-4 градусов. Так будет до самой Пасхи (в 2018 году праздник выпадает на 8 апреля, - Ред.). Потом дневные температуры будут доходить до 10-11 градусов. Не более. Погода будет ветреная, сырая, прохладная", - рассказал синоптик.

Горбань также добавил, что следующие семь дней после Пасхи обычно температуры нарастают быстро, но в этом году быстрого нарастания температур ждать не стоит. Отмечаетсяю, что ожидается 11-12 градусов выше нуля.

Как ранее прогнозировала синоптик Наталья Диденко, с 26 марта тепло "выйдет на нормальную дорогу", по всей стране ожидается повышение температуры.