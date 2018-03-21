Снег и прохлада: синоптик дал прогноз погоды в Украине на апрель
Первые семь дней апреля также будут холодными, например, на 2 апреля ожидается дождь со снегом.
Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что даже начало апреля будет относительно прохладным.
По его словам, потепление в Украине ожидается с 25-26 марта, передает "Апостроф".
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"Но это невысокие температуры: 3-5 градусов тепла. Первые семь дней апреля также будут холодными, например, на 2 апреля просчитываются дождь со снегом и температура около 3-4 градусов. Так будет до самой Пасхи (в 2018 году праздник выпадает на 8 апреля, - Ред.). Потом дневные температуры будут доходить до 10-11 градусов. Не более. Погода будет ветреная, сырая, прохладная", - рассказал синоптик.
Горбань также добавил, что следующие семь дней после Пасхи обычно температуры нарастают быстро, но в этом году быстрого нарастания температур ждать не стоит. Отмечаетсяю, что ожидается 11-12 градусов выше нуля.
Как ранее прогнозировала синоптик Наталья Диденко, с 26 марта тепло "выйдет на нормальную дорогу", по всей стране ожидается повышение температуры.
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Винница-1°... -6°
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Днепропетровск0°... -6°
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Донецк+2°... -6°
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Житомир+1°... -7°
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Запорожье0°... -6°
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Ивано-Франковск0°... -14°
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Киев-2°... -6°
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Кировоград-1°... -11°
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Луганск+3°... -7°
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Луцк0°... -10°
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Львов-2°... -12°
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Николаев-2°... -8°
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Одесса-1°... -8°
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Полтава-4°... -6°
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Ровно-1°... -10°
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Симферополь+8°... -3°
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Сумы-4°... -7°
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Тернополь0°... -11°
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Харьков-3°... -7°
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Херсон+2°... -4°
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