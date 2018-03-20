В Киеве завтра без осадков, температура до -4°

Днем в столице температура до -1°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 21 марта в Киеве без осадков, температура до -4°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -1°, вечером - до -5°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3,3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:04, а зайдет в 18:08.

Как сообщал УНИАН, в среду, 21 марта, в Украине пройдут снегопады, на западе до -12°.

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