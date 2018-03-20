В Киеве завтра без осадков, температура до -4°
17:00, 20 марта 2018
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Днем в столице температура до -1°.
Согласно данным Погода УНИАН, 21 марта в Киеве без осадков, температура до -4°.
Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -1°, вечером - до -5°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3,3 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:04, а зайдет в 18:08.
Как сообщал УНИАН, в среду, 21 марта, в Украине пройдут снегопады, на западе до -12°.
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Винница-4°... -6°
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Днепропетровск-2°... -5°
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Донецк-1°... -3°
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Запорожье0°... -3°
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Ивано-Франковск-4°... -7°
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Киев-3°... -6°
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Кировоград-4°... -6°
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Луганск-2°... -4°
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Луцк-2°... -6°
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Полтава-5°... -7°
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Тернополь-4°... -6°
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Харьков-6°... -8°
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