В Украине завтра пройдут снегопады, на западе ночью до -12° (видеопрогноз)
16:30, 20 марта 2018
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Осадки ожидаются в большинстве областей.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 21 марта, в Украине пройдут снегопады, на западе до -12°.
Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление
На востоке пройдет снег, температура до -6°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до -6°.
На западе Украины снегопады. Температура до -12°.
В северных областях местами пройдет снег. Температура до -4°. В без осадков, температура до -6°.
Согласно народному прогнозу, если 21 марта петух поет на заборе, то погода будет хорошей, а если он зашел в дом, то будет несчастье.
Прогноз погоды в Украине на среду, 21 марта
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Винница-4°... -6°
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Днепропетровск-2°... -5°
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Донецк-1°... -3°
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Житомир-3°... -5°
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Запорожье0°... -3°
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Ивано-Франковск-4°... -7°
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Киев-3°... -6°
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Кировоград-4°... -6°
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Луганск-2°... -4°
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Луцк-2°... -6°
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Львов-3°... -8°
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Николаев0°... -4°
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Одесса-2°... -6°
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Полтава-5°... -7°
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Ровно-3°... -6°
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Симферополь+14°... 0°
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Сумы-5°... -8°
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Тернополь-4°... -6°
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