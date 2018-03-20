В Украине завтра пройдут снегопады, на западе ночью до -12° (видеопрогноз)

16:30, 20 марта 2018
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Осадки ожидаются в большинстве областей.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 21 марта, в Украине пройдут снегопады, на западе до -12°.

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На востоке пройдет снег, температура до -6°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до -6°.

На западе Украины снегопады. Температура до -12°.

В северных областях местами пройдет снег. Температура до -4°. В без осадков, температура до -6°.

Согласно народному прогнозу, если 21 марта петух поет на заборе, то погода будет хорошей, а если он зашел в дом, то будет несчастье.

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