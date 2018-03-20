На Тайване произошло мощное землетрясение

15:42, 20 марта 2018
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О пострадавших и разрушениях не сообщается.

На Тайване произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
На Тайване произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

На Тайване в городе Тайнань 20 марта произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Жертвами землетрясения в Папуа-Новой Гвинее стали 18 человек

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 14 км и находился в точке с координатами 23,33 градуса северной широты и 120,52 градуса восточной долготы.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Напомним, в пятницу, 16 марта, в Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6.

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