Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление

Завтра в Украине сохранится холодная погода.

На следующей неделе в Украине потеплеет / УНИАН

Потепление в Украине начнется на следующей неделе.

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, с 26 марта тепло "выйдет на нормальную дорогу", по всей стране ожидается повышение температуры.

Завтра, по словам Диденко, в Украине будет сохраняться холодная погода.

"21 марта ночью ожидается -3...-10 градусов, в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях -7...-12 градусов. Завтра днем 0...-5 градусов, на юге от 2 мороза до 4 тепла, в Крыму 4...10 градусов тепла", - пишет она.

Напомним, в пяти областях Украины объявили штормовое предупреждение на 20 марта: ожидается сильный снег и гололед.