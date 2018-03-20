Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление
14:48, 20 марта 2018
274
Завтра в Украине сохранится холодная погода.
Потепление в Украине начнется на следующей неделе.
Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах
По ее словам, с 26 марта тепло "выйдет на нормальную дорогу", по всей стране ожидается повышение температуры.
Завтра, по словам Диденко, в Украине будет сохраняться холодная погода.
"21 марта ночью ожидается -3...-10 градусов, в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях -7...-12 градусов. Завтра днем 0...-5 градусов, на юге от 2 мороза до 4 тепла, в Крыму 4...10 градусов тепла", - пишет она.
Напомним, в пяти областях Украины объявили штормовое предупреждение на 20 марта: ожидается сильный снег и гололед.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница-4°... -6°
-
Днепропетровск-2°... -5°
-
Донецк-1°... -3°
-
Житомир-3°... -5°
-
Запорожье0°... -3°
-
Ивано-Франковск-4°... -7°
-
Киев-3°... -6°
-
Кировоград-4°... -6°
-
Луганск-2°... -4°
-
Луцк-2°... -6°
-
Львов-3°... -8°
-
Николаев0°... -4°
-
Одесса-2°... -6°
-
Полтава-5°... -7°
-
Ровно-3°... -6°
-
Симферополь+14°... 0°
-
Сумы-5°... -8°
-
Тернополь-4°... -6°
-
Харьков-6°... -8°
-
Херсон+1°... -3°
-
Хмельницкий-4°... -6°
-
Черкассы-5°... -6°
-
Чернигов-3°... -6°
-
Черновцы-3°... -6°
Виргиния, США
+ 1 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: -4 °
Влажность: 82 %
Давление: 747 мм
Ветер: 6.4 м/с
Вероятность осадков: 98 %
Восход: 07:13
Закат 19:21
Видимость: 9.7 км
Фаза луны:
Лента новостей