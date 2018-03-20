Европа страдает от наводнений

13:41, 20 марта 2018
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Из опасных районов эвакуируют местных жителей.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Сильные дожди привели к наводнениям в нескольких европейских странах.

Шторм "Феликс" в Португалии вызвал наводнения и оползни

Так, в Хорватии в долине Косинь объявлено чрезвычайное положение - из берегов вышла река Лика. Самая сложная ситуация сложилась в городах Карловац, Ясеновац и Хорватска-Костайница. Поступают сообщения об оползнях, которые угрожают жилым домам, передает Euronews.

В то же время в Румынии десятки домов пострадали от оползней. Так, в Валахии паводки продолжаются последние две недели. Нарушено дорожное сообщение, местами оборваны линии электропередач. Из опасных районов эвакуируют местных жителей.

Напомним, жертвами мощного тропического шторма на Мадагаскаре стали не менне 20 человек.

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