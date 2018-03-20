Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В течение 20-21 марта в Карпатах сохранится лавинная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"20 марта в Карпатах, а 21 марта в горах Львовской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в пяти областях Украины объявили штормовое предупреждение на 20 марта: ожидается сильный снег и гололед.