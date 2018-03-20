Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах
12:44, 20 марта 2018
1
Лавинная опасность достигает 3 уровня.
В течение 20-21 марта в Карпатах сохранится лавинная опасность.
Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными четыре населенных пункта
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"20 марта в Карпатах, а 21 марта в горах Львовской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, в пяти областях Украины объявили штормовое предупреждение на 20 марта: ожидается сильный снег и гололед.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница-4°... -6°
-
Днепропетровск-2°... -5°
-
Донецк-1°... -3°
-
Житомир-3°... -5°
-
Запорожье0°... -3°
-
Ивано-Франковск-4°... -7°
-
Киев-3°... -6°
-
Кировоград-4°... -6°
-
Луганск-2°... -4°
-
Луцк-2°... -6°
-
Львов-4°... -8°
-
Николаев-1°... -4°
-
Одесса-2°... -6°
-
Полтава-5°... -7°
-
Ровно-3°... -6°
-
Симферополь+14°... 0°
-
Сумы-5°... -8°
-
Тернополь-4°... -6°
-
Харьков-6°... -8°
-
Херсон+1°... -3°
-
Хмельницкий-4°... -6°
-
Черкассы-5°... -6°
-
Чернигов-3°... -6°
-
Черновцы-3°... -6°
Виргиния, США
+ 2 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: -3 °
Влажность: 84 %
Давление: 748 мм
Ветер: 6.4 м/с
Вероятность осадков: 98 %
Восход: 07:13
Закат 19:21
Видимость: 9.7 км
Фаза луны:
Лента новостей